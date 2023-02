Intr-un interval de 24 de ore s-au produs 10 incendii din cauza cosurilor de fum necuratate sau neizolate corect

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Bucovina" al judetului Suceava a transmis, miercuri, un avertisment catre suceveni privind exploatarea in siguranta a sistemelor de incalzire, in conditiile in care in anterioarele 24 de ore pompierii suceveni au intervenit la 10 incendii care au izbucnit de la cosurile de fum necuratate sau neizolate corect."Inca de la debutul sezonului rece, dar si pe toata perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta *Bucovina* al judetului ... citeste toata stirea