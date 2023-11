Politistii de frontiera din cadrul PTF Siret, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit 147.500 pachete de tigari de provenienta duty-free, ascunse intr-un automarfar care transporta colete cu croissante.Potrivit Politiei de Frontiera Suceava, sambata, in jurul orei 21:30, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de intrare in tara, un cetatean ucrainean, in varsta de 64 de ani, care conducea un ansamblu rutier ... citeste toata stirea