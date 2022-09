Introducerea sistemului de sensuri unice in municipiul Suceava da batai de cap autoritatilor

> Va trebui sa fie mutati stalpii de iluminat public, sa fie amenajate refugii pentru pietoni in zona de separare a benzilor si realizate alveole in statiile de autobuzPrimarul Ion Lungu, a anuntat, miercuri, ca va ajunge la Suceava si al doilea autobuz electric fabricat de firma poloneza Solaris, exprimandu-si speranta ca pana la sfarsitul anului vor veni toate cele 15 autobuze electrice contractate.In context el a spus ca se pregateste si introducerea sistemului de sensuri unice in ... citeste toata stirea