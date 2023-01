Introducerea sistemului de sensuri unice in municipiul Suceava se amana pe termen nedeterminat

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca introducerea sensurilor unice in municipiul Suceava se amana pana cand vor fi indeplinite cumulativ mai multe conditii. Dar, potrivit lui, ideea ramane valabila.Intrebat daca dupa ce in luna februarie parcul de autobuze electrice va fi complet se va introduce sistemul de sensuri unice in municipiu, Ion Lungu a raspuns: "Nu pot sa promit ca se introduc sensurile unice. Vom vedea. Vom analiza"."Cu sensurile unice avem o aprobare de ... citeste toata stirea