> Acolo se vor construi mai multe obiective > Rectorul Valentin Popa spune ca in 2025 acestea vor fi finalizateInvestitii de 40 de milioane de euro urmeaza sa fie realizate in campusul universitar de la Moara, prin doua proiecte PNRR, a anuntat, ieri, in conferinta de presa, rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa.El a spus ca pentru un proiect de circa 29 de milioane de euro, Dual USV, a fost deja semnat contractul de finantare, iar al doilea proiect, in valoare de 11,5 milioane de ... citeste toata stirea