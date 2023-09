Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a sustinut, printr-o declaratie politica in Parlament, necesitatea investitiilor publice in infrastructura sportiva pentru a facilita in principal accesul copiilor la sportul de masa."Multi dintre noi, care ne-am bucurat ani la rand de succesele mondiale ale generatiilor de aur din sportul romanesc, traim astazi o relativa mahnire vazand ca tara noastra nu mai urca atat de des pe podiumurile europene si mondiale. Atunci cand vedem un tanar care depaseste ... citeste toata stirea