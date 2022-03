Investitori straini din Ucraina vor sa-si mute activitatile in judetul Suceava

> Gheorghe Flutur: Sunt oportunitati mari, pe care trebuie sa le valorificam. Unele dintre ele pot fi si in zona Aeroportului SuceavaPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, miercuri, in plenul CJ Suceava, ca, in aceasta perioada, judetul are o mare oportunitate pe care trebuie sa o valorifice, asa incat mai multi investitori din Ucraina care vor sa-si mute activitatile sa poata se le transfere in judetul nostru."Sunt veniti reprezentati de la ministerul ... citeste toata stirea