Investitori straini din Ucraina vor sa-si mute activitatile in judetul Suceava. Gheorghe Flutur: Sunt oportunitati mari pe care trebuie sa le valorificam. Unele dintre ele pot fi si in zona Aeroportului de la Suceava

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, miercuri, in plenul CJ Suceava ca in aceasta perioada judetul Suceava are o mare oportunitate pe care trebuie sa o valorifice ca mai multi investitori din Ucraina care vor sa-si mute activitatile sa poata se le transfere in judetul Suceava./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; ... citeste toata stirea