"Io Stefan Voievod - din mila lui Dumnezeu Domn al Tarii Moldovei"

"Intr-insul gasise poporul romanesc cea mai curata si mai deplina icoana a sufletului sau: cinstit si harnic, rabdator fara sa uite si viteaz fara cruzime, strasnic in manie si senin in iertare, raspicat si cu masura in grai, gospodar si iubitor al lucrurilor frumoase, fara nici o trufie in faptele sale" (Nicolae Iorga)Cand in acea zi de 12 aprilie 1457, Moldova iesi inainte cu mitropolit, episcopi, egumeni, boieri, razesi si tarani, in Campul de la Direptate in strigatele de bucurie ale ... citește toată știrea