> Apropierea anotimpului rece nu da foarte multe motive de optimism ca noul pod va fi pus in circulatie anul acesta, considera deputatulDeputatul PNL de Suceava Ioan Balan l-a intrebat pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, daca mai exista sanse ca podul de la Milisauti sa fie reabilitat in cursul acestui an."Presedintele Consiliului Judetean Suceava, domnul Gheorghe Flutur, a sesizat in mai multe randuri Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR - n.red.) ... citeste toata stirea