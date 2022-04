Ioan Balan vrea sa afle cand vor fi implementate integral noile legi ale salarizarii si pensiilor

Prim vicepresedintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a solicitat, luni, ministrului Muncii, Marius Budai, informatii legate de reformele din sistemul de pensii si de salarizare, in conditiile in care fondurile pe care UE le va acorda Romaniei prin PNRR sunt legate de realizarea acestor schimbari structurale."Fondurile alocate Romaniei prin mecanismul european de redresare si rezilienta sunt conditionate de realizarea in plan intern, intr-un ritm accelerat, a unui pachet complex de reforme ... citeste toata stirea