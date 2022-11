Ioan Stan, de Ziua Bucovinei: Trebuie sa aducem un omagiu inaintasilor nostri, dar si armatei romane care prin biruinta sa a permis ca integritatea si suveranitatea Romaniei sa cuprinda toate teritoriile locuite de romani

Presedintele organizatiei judetene PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a transmis, luni, de Ziua Bucovinei, un mesaj pe care il prezentam integral:"Dupa cum bine stim, timp de 144 de ani, de la 1774 pana in 1918, Bucovina s-a aflat sub administratia Imperiului Habsburgic. In tot acest interval de timp, romanii din Țara de Sus a Moldovei, au continuat sa simta romaneste, sa traiasca romaneste si sa viseze romaneste, in ciuda presiunilor pe care autoritatile timpului le faceau asupra lor, ... citeste toata stirea