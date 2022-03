Iohannis, in tabara de refugiati de la Siret: "Niciun ucrainean nu va fi refuzat la intrare in Romania" VIDEO

Presedintele Romaniei a vizitat, in dupa amiaza zilei de sambata, 5 martie, tabara de refugiati de la Siret. Intre altele, Klaus Iohannis le-a multumit romanilor si organizatiilor umanitare care i-au primit "asa cum se cuvine" pe cei care fug din calea razboiului. Presedintele Klaus Iohannis a ajuns in tabara refugiatilor de la Siret in jurul orei 16.00, fiind insotit de numerosi oficiali, intre care seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat si presedintele Consiliului ... citeste toata stirea