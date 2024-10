Ion Lungu a anuntat ca va intra "in anul sabatic"

...Desi are multe oferte si din mediul privat, si din cel publicIon Lungu a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca, cel mai probabil, dupa ce va preda mandatul primarului Vasile Rimbu, "va intra in anul sabatic"."La evrei, cand esti intr-o functie importanta, iei anul sabatic. Imi iau anul sabatic si voi mai vedea" a spus Lungu.El a mentionat ca probabil ca de saptamana viitoare intra in anul sabatic, desi spune ca are ... citește toată știrea