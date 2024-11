Ion Lungu a fost inlaturat de la o actiune electorala a PSD Suceava

"Incercarile disperate si jalnice ale fostului primar Ion Lungu de a-si asocia imaginea cu PSD Suceava trebuie tratate cu respingere totala si ferm"Organizatia Municipala PSD Suceava a transmis, sambata, un comunicat in care "condamna" tentativa fostului primar al municipiului, Ion Lungu, de a se apropia de partid in cadrul unei actiuni electorale.Astfel, Ion Lungu ar fi incercat sa se alature unei actiuni electorale desfasurate de tinerii PSD in cartierul Burdujeni, insa a fost respins ... citește toată știrea