> "Voi continua sa fac vizite in scoli si in perioada urmatoare, in asa fel incat sa ne asiguram ca acestea vor fi pregatite asa cum trebuie" a subliniat edilul-sefO preocupare a Primariei Suceava in aceasta perioada este pregatirea noului an scolar, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu.Edilul-sef face cunoscut ca a verificat lucrarile derulate in mai multe unitati de invatamant preuniversitar. Este vorba despre Colegiul National "Petru Rares", Colegiul National ... citeste toata stirea