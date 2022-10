Ion Lungu a participat duminica la slujba de la biserica romaneasca

> Acolo s-a intalnit cu suceveni care s-au stabilit in CipruPrimarul Sucevei, Ion Lungu, aflat in vizita oficiala in Cipru, a participat duminica la slujba religioasa de la Biserica romaneasca "Sfantul Ioan Hozevitul" din Tamasos.El ne-a informat ca la slujba religioasa a asistat si ambasadorul Romaniei in Cipru, Dan Mihalache."Dupa slujba am avut o discutie cu comunitatea romaneasca de aici, multi dintre ei din Suceava, despre problemele lor si dorinta de a se intoarce acasa, desi s-au ... citeste toata stirea