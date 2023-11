Primarul Sucevei, Ion Lungu, a avut, vineri, la sediul municipalitatii, o intalnire cu ambasadorul Suediei in Romania, Therese Hyden, care a vizitat, impreuna cu o delegatie, municipiul Suceava.Potrivit primarului, in cadrul intalnirii a trecut in revista proiectele municipalitatii, a facut o prezentare a Sucevei, evidentiind colaborarea cu ... citeste toata stirea