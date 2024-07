Ion Lungu a ramas fara majoritate in Consiliul Local

> Sedinta programata pentru vineri nu a avut cvorumIon Lungu a ramas fara majoritate in Consiliul Local Suceava si nu a reusit sa asigure cvorum pentru sedinta convocata pentru vineri, 28 iunie, de la ora 9:00.Secretarul general al municipiului Suceava, Ioan Ciutac, a aratat ca in lipsa presedintelui de sedinta, Lucian Harsovschi, conduce el sedinta si a constatat ca in sala sunt prezenti doar 9 consilieri.El a spus ca pentru a fi indeplinit cvorumul trebuiau sa fie prezenti 12 consilieri. ... citește toată știrea