Ion Lungu a semnat la Ministerul Dezvoltarii contractele pentru renovarea unor blocuri din centrul orasului si a discutat la CNI despre inceperea lucrarilor la Sala Polivalenta

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat, joi, ca a semnat la Ministerul Dezvoltarii trei contracte pentru renovarea energetica a unor blocuri din zona centrala a municipiului Suceava, unul in valoare de 34.921.958,70 lei pentru Asociatia de Proprietari Centru si doua contracte pentru Asociatia de Proprietari 3 din care unul in valoare de 13 531.236 ,77 lei si altul in valoare de 12.959.389,59 lei.