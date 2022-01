Ion Lungu a transmis IPS Calinic ca daca evolutia pandemiei impune, se va apela la o noua procesiune cu moastele Sf. Ioan cel Nou: Avem statistici, marturii ale oamenilor care s-au vindecat ca urmare a trecerii cu moastele prin curtea spitalelor

Primarul Sucevei, Ion Lungu, care a participat, sambata, la sedinta de bilant a Adunarii Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor a transmis multumiri pentru sprijinul acordat in timpul pandemiei de Covid 19 in special pentru organizarea procesiunilor cu moastele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava care au avut efect in insanatosirea sau ameliorarea starii unor pacienti./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ ... citeste toata stirea