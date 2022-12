Ion Lungu anunta ca Guvernul urmeaza sa aprobe Planul Urbanistic General al municipiului Suceava

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, marti, ca a avut discutii la Bucuresti la trei ministere si la Compania Nationala de Investitii si ca la Ministerul Dezvoltarii a fost informat de la Directia Generala de Dezvoltare Teritoriala ca Planul Urbanistic General al municipiului Suceava a fost aprobat si ca urmeaza, in perioada urmatoare, sa fie emisa si Hotararea de Guvern in acest sens.La acelasi minister, primarul a avut discutii in legatura cu achitarea autobuzelor electrice de la firma ... citeste toata stirea