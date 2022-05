Ion Lungu anunta ca Piata Mica va fi data in folosinta luna viitoare, iar Piata Itcani va deveni piata en-gros

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat, miercuri, ca s-a intrat in linie dreapta cu finalizarea lucrarilor la Piata George Enescu prevazuta cu parcare subterana si ca in prezent se lucreaza la finisaje./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } El a spus ca in sedinta de joi a ... citeste toata stirea