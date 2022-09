Ion Lungu anunta ca se lucreaza la amenajarea bazei sportive tip I si recunoaste ca doreste ca noul stadion sa fie construit in zona

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca se lucreaza la amenajarea Bazei sportive tip I in municipiu, in cadrul Complexului sportiv Suceava./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } }El a mentionat ca aflata in vizita la Suceava, directorul general al CNI, Manuela ... citeste toata stirea