Ion Lungu le-a cerut salariatilor din primarie sa nu se mai implice in campania electorala

Ion Lungu i-a atentionat, miercuri, in mod public, pe salariatii din Primaria Suceava sa nu se implice in campania electorala.Abordand in conferinta de presa saptamanala subiectul transportului metropolitan, Lungu a adus in discutie faptul ca angajati din TPL Suceava s-ar fi implicat in campania electorala."Nu mi-a convenit ca am vazut salariati de la TPL implicati in campania electorala. Eu, de cand sunt primar, niciodata, ... citește toată știrea