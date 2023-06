Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, marti, in sedinta extraordinara a Consiliului Local Suceava ca municipalitatea a fost umilita in instanta in unele cazuri de ridicare a masinilor de pe domeniul public si ca trebuie facuta dovada notificarii si de luare la cunostinta.In sedinta, consilierul local PSD Dan Ioan Cusnir a intrebat ce masuri s-au luat in cazul proprietarului unei masini care parcheaza de circa doi ani de zile pe spatiul verde de pe strada Marasesti./* custom css */ .tdi_2. ... citeste toata stirea