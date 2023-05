Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat, miercuri, ca licitatia pentru roata panoramica e programata peste doua saptamani."Licitatia pentru roata panoramica va fi organizata in data de 30 mai 2023.Speram sa fie depuse oferte de aceasta data si sa se poata adjudeca. Ea se aduce din import. Are un termen de livrare. Daca se adjudeca in acest an, cel mai probabil va fi adusa anul viitor", a spus Lungu./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }. ... citeste toata stirea