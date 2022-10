Ion Lungu se recunoaste depasit de problema ciorilor

> Se pare ca trebuie sa convietuim cu ele, alta solutie nu avemPrimarul Sucevei, Ion Lungu, a recunoscut, miercuri, ca nu are nicio solutie pentru rezolvarea problemei ciorilor din oras."Ne luptam cu morile de vant. Stiti foarte bine ca am incercat. Le-am distrus cuiburile, am instalat aparate acustice sa le speriem, dar rezultate: zero. Asta e! Se pare ca trebuie sa convietuim cu ele. Alta solutie nu avem. Ati vazut ca daca vrei sa faci altceva ti se face dosar penal. E delicat..." a spus ... citeste toata stirea