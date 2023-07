Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, in conferinta de presa ca stie ca in zonele unor sensuri giratorii din municipiu se fac competitii de drift-uri in timpul noptii, dar ca situatia este dificil de rezolvat."Stim acest lucru. Am discutat cu domnul Doroftei (n.r. Ovidiu Doroftei, directorul Politiei Locale Suceava). Am avut o discutie si cu seful Politiei Rutiere pe aceasta tema. Se stie problema, se cunoaste. Eu stiu ca s-au mai luat masuri", a declarat Ion Lungu./* custom css ... citeste toata stirea