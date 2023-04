Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, in conferinta saptamanala de presa ca isi doreste ca in acest an sa fie lansata licitatia pentru executia parcarii supraterane de pe strada Stefan Tomsa si ca spera si ca lucrarile de construire sa inceapa."Am avut o discutie cu proiectantul parcarii supraterane din strada Stefan Tomsa. Pana la sfarsitul lunii va preda studiul de fezabilitate pentru aceasta parcare", a declarat Lungu./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }. ... citeste toata stirea