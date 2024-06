Ion Lungu va ramane in functie pana cand viitorul primar isi va prelua mandatul

Primarul Sucevei, Ion Lungu, care isi va incheia al cincilea mandat de primar in 23 octombrie, la patru ani de la depunerea juramantului, urmeaza sa predea stafeta primarului ales in urma scrutinului din 9 iunie.In 23 octombrie 2020, Ion Lungu a depus juramantul pentru functia de primar in prezenta premierului Romaniei de la acea data, Ludovic Orban.Lungu i-a spus atunci premierului ca in al cincilea ... citește toată știrea