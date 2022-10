Ion Lungu vrea sa creeze vad in Piata Itcani

> Municipalitatea intentioneaza sa o puna gratuit, timp de un an, la dispozitia Asociatiei "Produs in Bucovina"Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat, joi, la deschiderea Targului de Toamna "Produs in Bucovina", ca propune Asociatiei "Produs in Bucovina" sa foloseasca gratuit, timp de un an, Piata Itcani."Vom propune ca in Consiliul Local sa se aprobe ca un an de zile sa le fie pusa la dispozitie Piata Itcani. Piata este dotata cu 25 de casute din lemn, 40 de mese, standuri pentru lactate ... citeste toata stirea