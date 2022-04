Ion Lungu vrea sa limiteze dreptul sucevenilor de a asista la sedintele CL

> Edilul-sef are in vedere blocarea accesului activistilor civici Andrei Bacos si Alin Opincaru: "Sunt niste domni care vor sa inceapa campania electorala"Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, joi, in sedinta Consiliului Local, ca va supune votului consilierilor locali un proiect de regulament al sedintelor deliberativului prin care sa se decida ca pot asista la sedintele publice ale CL doar persoanele care au legatura cu punctele de pe ordinea de zi. Edilul-sef arata ca reprezentanti ai ... citeste toata stirea