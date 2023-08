> La parohiile cu cel putin trei preoti, Sf. Liturghie se va savarsi zilnicArhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, a anuntat, luni, ca in cadrul Permanentei Consiliului Eparhial din 26 iulie a.c. s-a hotarat ca in cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, in Postul Adormirii Maicii Domnului, toate parohiile sa includa in programul liturgic urmatoarele slujbe:> Sfanta Liturghie se va savarsi sambata, duminica si in sarbatori (se recomanda savarsirea Sfintei Liturghii la ... citeste toata stirea