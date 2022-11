IPS Calinic a dispus verificarea unui preot care ar fi propovaduit ca visele sunt de la Dumnezeu

Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, a anuntat ca a dispus verificari in cazul unui preot care ar fi propovaduit ca visele sunt de la Dumnezeu.Un enorias l-a informat pe inaltul ierarh ca la Praznicul Intrarii in Biserica a Maicii Domnului, la o biserica din eparhie in timpul predicii de la Sfanta Liturghie, preotul ar fi propovadui "o invatatura noua si nemaiauzita", respectiv ca ar ar fi spus :"Sa ne incredem in vise, ca sunt de la Dumnezeu. Eu cand am un vis, stiu ca a doua zi ... citeste toata stirea