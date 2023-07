Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, a explicat ca inspectiile inopinate in parohiile de pe raza arhiepiscopiei au rolul de a surprinde starea reala de fapt si nu cea cosmetizata.Raspunzand unui enorias in legatura cu inspectiile facute, IPS Calinic a explicat ca, in general, rutele pe care intentioneaza sa mearga pentru vizite le anunta abia dupa ce iese pe poarta manastirii Sf.Ioan cel Nou, si aceasta doar celor cu care pleaca, si ca le schimba de nenumarate ori, in asa fel ... citeste toata stirea