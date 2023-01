IPS Calinic, invitat permanent la sedintele operative ale Prefecturii Suceava. Prefectul Moldovan spune ca arhiepiscopul va putea participa la rezolvarea problemelor comunitatii si sa ofere expertiza sa administrativa

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a propus, sambata, in cadrul Adunarii Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, ca IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor sa fie invitat permanent la sedintele operative ale Prefecturii Suceava.Moldovan a vorbit in sedinta despre colaborarea deosebita intre cele doua institutii in problematica delicata a refugiatilor ucraineni, remarcand implicarea sustinuta a clerului, dar si a credinciosilor in oferirea de asistenta in plan material ... citeste toata stirea