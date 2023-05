Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, a raspuns unei credincioase nelinistita in legatura cu un vis urat despre o persoana draga."Am o tulburare sufleteasca in ultima vreme, va rog sa ma linistiti. Am avut un vis rau, despre o persoana draga. Nu cred in vise, dar o tanara din online cu foarte multi urmaritori si cu multe carti citite (in domeniul dezvoltarii personale, lucruri de suflet, vindecare emotionala etc).. un fel de coach se numeste ea - m-a speriat, ea zicand foarte ... citeste toata stirea