ISJ Suceava a anuntat cei 91 de directori de unitati scolare numiti in functiile vacante la unitati scolare din judet. Dan Popescu ramane director la CN "Stefan cel Mare", iar Virginel Iordache revine la conducerea CNI "Spiru Haret"

Inspectoratul Scolar Judetean Suceava a publicat, marti, lista cu numirile prin detasare in interesul invatamantului pentru cele 91 de functii vacante de director si director adjunct din unitati de invatamant preuniversitar de stat din judetul Suceava, care au ramas neocupate in urma organizarii concursului desfasurat in perioada octombrie- decembrie 2021./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }. ... citeste toata stirea