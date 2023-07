Inspectoratul Scolar Judetean Suceava a anuntat, marti, ca in judetul Suceava, la proba scrisa din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, desfasurata miercuri, 12 iulie, in 3 centre de examen, s-au prezentat 793 candidati, dintre care 738 cu lucrari predate si 54 retrasi din motive personale sau medicale. 124 candidati au fost absenti.Inainte de inregistrarea si solutionarea eventualelor ... citeste toata stirea