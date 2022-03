ISU Bucovina cere sucevenilor sa nu mai dea foc terenurilor cu vegetatie uscata

> Doar luni, pompierii au intervenit la incendii de vegetatie uscata in 13 localitati din judet > In Hreatca au fost afectati 400 de copaciInspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucovina al judetului Suceava a facut un nou apel prin care cere persoanelor sa nu mai dea foc miristilor in scopul igienizarii terenurilor, deoarece incendiile de vegetatie uscata sunt extrem de periculoase.ISU arata ca pompierii militari suceveni, impreuna cu lucratori ai serviciilor voluntare pentru ... citeste toata stirea