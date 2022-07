ISU Suceava atentioneaza: In cazul cresterii debitelor pe anumite cursuri de apa, facem apel la cetateni sa nu traverseze raurile prin apa si sa nu se apropie de malurile acestora

ISU Suceava a facut, miercuri, mai multe recomandari in conditiile in care pana joi la ora 12:00 judetul Suceava este sub avertizare meteo cod portocaliu de ploi abundente si vijelii./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } }Astfel, ISU Suceava a recomandat populatiei sa ia masuri ... citeste toata stirea