Un tanar de 21 de ani din Suceava a fost preluat, sambata dimineata, in custodia Politiei Suceava si este cercetat pentru talharie calificata.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Suceava, comisar sef Ionut Epureanu, sambata dimineata in jurul orei 03:25, o tanara de 25 ani, casiera la o sala de jocuri din cartierul sucevean Burdujeni, a sesizat politia prin 112 ca un tanar necunoscut a patruns in sala de jocului unde ea isi desfasura serviciul, iar intr-un moment in care era ... citeste toata stirea