Jaful armat din Suceava. Vanzatoarea, amenintata cu pistolul pentru 1.300 de lei

Hotul care a comis jaful armat din cafenea situata in comuna Iaslovat din judetul Suceava a plecat din local cu "fabuloasa" suma de 1.386 de lei. El a indreptat un pistol spre vanzatoare. Stefan Apetrei, unul dintre asociatii cafenelei din comuna Iaslovat a judetului Suceava, a explicat pentru "Adevarul" cum s-a produs jaful inregistrat in seara zilei de luni, 24 ianuarie.El a spus ca individul inarmat a intrat in cafenea in jurul orei 20.30, cand cele doua angajate aflate in incinta sa ... citeste toata stirea