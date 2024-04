Jandarmeria Suceava beneficiaza de noi dotari pentru interventii la urgente

In cadrul parteneriatului dintre Jandarmeria Romana, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Salvamont, o autospeciala marca Jeep Wrangler Rubicon, achizitionata in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020, prin proiectul "Imbunatatirea capacitatii de interventie la urgente medicale", a fost distribuita Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava, a anuntat institutia.Autospeciala, dotata cu remorca pentru transportul cainilor de serviciu utilizati in misiunile de ... citește toată știrea