Jandarmeria Suceava: "Siguranta elevilor este si va ramane prioritatea institutiei"

> Jandarmii vor fi prezenti in zona institutiilor de invatamantJandarmeria Suceava a anuntat, la inceput de an scolar, ca "siguranta elevilor este si va ramane prioritatea institutiei".Astfel, si in acest an Jandarmeria Suceava va fi prezenta in zona institutiilor de invatamant de pe raza judetului, cu rolul de a creste gradul de siguranta al cadrelor didactice si al elevilor, de a preintampina eventuale incidente intre elevi, de a preveni faptele contraventionale sau penale in proximitatea ... citeste toata stirea