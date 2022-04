Jandarmii suceveni au plantat 172 de stejari "pentru Romania"

> Cate unul pentru fiecare an implinit de la infiintarea Jandarmeriei RomaneCu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane, care a implinit, duminica, 172 de ani de existenta, a fost initiata campania "172 de stejari pentru Romania".Astfel, in cursul zilei de sambata, jandarmii suceveni si-au inceput activitatea cu plantarea celor 172 de stejari in locatia de la Mihoveni, pe unul dintre terenurile inspectoratului.Aflam ca stejarul nu a fost ales intamplator, acesta fiind un simbol al longevitatii si ... citeste toata stirea