Judecatoarea care se droga cot la cot cu traficantii si iubitul acesteia raman in arest preventiv. Magistratii bucuresteni au decis prelungirea arestului preventiv pentru cei doi pe o perioada de inca 30 de zile. Ei au fost adusi in catuse la instanta."Respinge, ca nefondate, contestatiile formulate de inculpatii Cotoara Ciprian, Pinzari Mihai si Chirila Ana Maria impotriva incheierii din data de 31 octombrie 2023 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I Penala, pronuntate in dosarul nr. ... citeste toata stirea