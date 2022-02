Judetul e pregatit sa primeasca refugiati din Ucraina

> Nu ne dorim sa fim pusi in situatia de a pune in practica planurile pe care le avem, dar, la nevoie, vom face tot ceea ce este necesar astfel incat refugiatii care vor solicita ajutor pe teritoriul tarii noastre sa-l si primeasca, a transmis ieri prefectulPrefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a anuntat, marti, ca autoritatile judetene sunt pregatite sa puna in aplicare planul Ministerului Afacerilor Interne pentru a se face fata unui flux de refugiati din Ucraina, desi este de dorit ca ... citeste toata stirea