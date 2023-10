Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca unu din trei suceveni are permis de conducere si ca numarul de autovehicule din judet este de peste 320.000.Moldovan a explicat ca, desi judetul are cea mai mare retea de drumuri din tara, aceasta trebuie dezvoltata, pentru ca numarul autovehiculelor este foarte mare, la fel ca si numarul posesorilor de permis de conducere.Astfel, in judet sunt in prezent 272.647 de persoane care detin permise de ... citeste toata stirea